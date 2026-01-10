Qualification des Lions de l’Atlas: ce qu’en pense la presse française

Par LeSiteinfo avec MAP

La presse française a loué la qualification brillante de la sélection nationale marocaine pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025) après le « grand match » face au Cameroun (2-0), vendredi soir à Rabat.

« Auteurs d’un match plein face au Cameroun, les Marocains s’imposent 2-0 et rejoignent logiquement les demi-finales de leur CAN », lit-on sur le site du média spécialisé RMC SPORT qui considère que le rêve se poursuit pour les hommes de Walid Regragui, « auteurs d’un grand match ».

Sous le titre « Le Maroc en demi-finale de sa CAN », L’Equipe relève, de son côté, que les Marocains « ont fait ce qu’il fallait pour prendre le dessus sur des Camerounais trop tendres et pas assez portés vers l’avant ».

Le quotidien sportif vante notamment les performances de Brahim Diaz, auteur de son 5e but de la CAN, et d’Ismaël Saibari qui « ont marqué pour des Lions de l’Atlas entreprenants et costauds », notant que le Maroc effectue un nouveau pas vers son grand rêve.

« Dominateur, le Maroc a pour la première fois en Coupe d’Afrique pris le dessus sur le Cameroun et rejoint le dernier carré au terme d’un match référence », retient, pour sa part, « Le Parisien » qui titre, entre autres, « Le Maroc brise la malédiction des demi-finales et tout un pays se met à rêver de la CAN ».

« Soutenus par un public qui a joué son rôle de 12e homme, les Marocains ont enfin terrassé leur épouvantail camerounais. Un soulagement nécessaire avant de défier l’Algérie ou le Nigeria en demi-finale », souligne le journal, précisant que « face à une équipe du Cameroun sur laquelle il n’avait encore jamais pris le dessus en Coupe d’Afrique des nations, le pays hôte a, comme le Sénégal quelques heures plus tôt face au Mali, décroché son billet pour le dernier carré de cette CAN 2025 »

Commentant amplement les moments forts de la rencontre et l’ambiance festive en tribunes, le chroniqueur relève que comme c’est le cas depuis le début de la compétition, « c’est encore une fois Brahim Diaz qui a fait lever les foules et libérer les siens ».

« Comme il l’avait fait face aux Comores, au Mali et à la Zambie en phase de poule, puis devant la Tanzanie en huitième de finale, le Madrilène a de nouveau fait trembler les filets en prolongeant du bassin une tête d’Ayoub El Kaabi consécutive à un corner botté par Achraf Hakimi », relate le journaliste qui vante « un cinquième but consécutif en cinq matchs, construit par les trois hommes forts des Lions, qui place Diaz un peu plus haut dans ce record que nul encore n’avait réalisé sous le maillot de la sélection ».

Et d’ajouter que dans un vacarme assourdissant, alternant les « sir » (fonce) et « Dima Maghrib » (toujours Maroc), c’est pourtant le flanc gauche que l’on disait moins percutant qui a fait des siennes. Emmené par un Abde Ezzalzouli intenable, le Maroc a fini le boulot lors d’une seconde période sur la défensive mais finalement stratégiquement payante.

Et de conclure que sur un coup franc tiré par un Ezzalzouli dans tous les bons coups, Ismaël Saibari « finira par libérer le pays tout entier en doublant la mise d’une frappe croisée à quinze minutes du terme ».

Pour le site spécialisé Footmercato, cette victoire face aux Lions Indomptables est « un ouf de soulagement pour le Maroc qui a parfaitement géré son choc face à des Camerounais en difficulté », soulignant que « désormais, il faut se tourner sur les demi-finales pour le Maroc ».

De son côté, « Le Monde » évoque une qualification « convaincante » pour les demi-finales de la CAN 2025, notant que les Lions de l’Atlas ont « haussé le curseur vendredi pour rallier les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations grâce à des buts de Brahim Diaz et Ismael Saibari».

« Les Marocains étaient attendus dans ce duel au sommet et ont montré qu’ils avaient l’étoffe d’un – peut-être – futur champion d’Afrique. Vendredi 9 janvier, à Rabat, les coéquipiers de Brahim Diaz n’ont jamais tremblé face au Cameroun (2-0), livrant probablement leur meilleure prestation depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 de football », résume le quotidien français.

S.L.