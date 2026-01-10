Le sélectionneur du Cameroun tire un coup de chapeau au public marocain (VIDEO)

L’équipe du Cameroun, engagée dans un processus de restructuration prometteur, est sur la bonne voie, a indiqué le sélectionneur des Lions indomptables, David Pagou, après l’élimination des Lions indomptables face au Maroc (0-2) en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Nous sommes satisfaits de ce groupe qui a procuré beaucoup d’émotions aux Camerounais. Nous allons continuer à progresser, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse tenue à l’issue du quart de finale entre le Maroc et le Cameroun, vendredi soir au stade Prince Moulay Abdellah.

Je suis à la tête de cette sélection depuis moins d’un mois. Il faut donc faire preuve d’un peu d’indulgence envers ces joueurs, dont 70 % disputaient leur première CAN, a-t-il souligné, estimant que le Maroc dispose d’une très belle équipe dont les joueurs évoluent ensemble depuis longtemps.

Selon Pagou, l’objectif de son équipe n’était pas de s’arrêter au stade des quarts de finale, mais bien d’aller le plus loin possible dans la compétition.

Ce groupe est en nette progression. Les joueurs ont été timorés au début de la rencontre, même s’ils ont montré un autre visage en seconde période. C’est aussi cela, le football, a-t-il analysé.

L’équipe du Maroc nous a causé énormément de difficultés, a-t-il reconnu, adressant également un coup de chapeau au public marocain pour son soutien indéfectible aux Lions de l’Atlas, à qui il a souhaité bonne continuation.

Lors de cette CAN, a poursuivi le sélectionneur camerounais, les Lions indomptables ont affronté de grandes équipes. Il a assuré que le bilan de cette participation sera dressé après le retour de la délégation au Cameroun. « Je retiens beaucoup de points positifs de cette expérience. Nous allons grandir et continuer à apprendre », a-t-il conclu.

Pour une place en finale, les Lions de l’Atlas affronteront le vainqueur de l’autre quart de finale opposant le Nigeria à l’Algérie.

S.L.