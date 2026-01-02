Visa Schengen: le système des rendez-vous a-t-il été supprimé ?

Le Centre marocain de protection du consommateur a mis en garde les citoyens contre les fausses informations au sujet des visas Schengen, selon lesquelles le système de prise de rendez-vous aurait été totalement supprimée.

Il a assuré qu’aucun intermédiaire n’a, légalement, le pouvoir de réserver un rendez-vous ni de garantir l’obtention d’un visa, soulignant que la décision finale revient exclusivement aux autorités consulaires.

Le Centre a précisé, dans ce sens, que ces allégations ne s’appuient sur aucun communiqué officiel émanant des ambassades ou des services consulaires compétents. «Le système de rendez-vous demeure en vigueur pour la majorité des demandes de visa Schengen, avec uniquement quelques facilités partielles et limitées pour certains cas spécifiques, qui ne constituent en aucun cas une suppression générale des procédures», tranche-t-on.

Le Centre a insisté sur le fait que la diffusion de telles informations mensongères porte atteinte au droit du consommateur à une information claire et fiable et constitue une violation de la loi n°31-08 relative aux mesures de protection du consommateur, notamment les dispositions interdisant toute pratique trompeuse susceptible d’induire en erreur ou de fournir des données inexactes concernant un service ou une procédure administrative.

Le Centre marocain de protection du consommateur a ainsi appelé les citoyens à faire preuve de vigilance, à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs, à se référer exclusivement aux sites officiels des ambassades et centres de visas agréés et à ne traiter avec aucune entité prétendant offrir un « rendez-vous garanti » ou un « visa sans procédures ».

N.M.