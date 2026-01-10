Les Fassis célèbrent la qualification des Lions (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Les habitants de Fès et Meknès sont sortis, vendredi soir au coup de sifflet final du match Maroc-Cameroun, à l’instar de leurs compatriotes dans les différentes villes du Royaume, pour fêter la qualification des Lions de l’Atlas en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, après une victoire largement méritée (2-0).

Les citoyens des deux villes, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, ont convergé, à la fin de cette rencontre décisive, vers les artères et les grandes places pour crier leur joie après cette qualification, exprimant leur fierté et leur satisfaction quant au rendement des joueurs de l’équipe nationale et de l’ensemble du staff.

A peine l’arbitre a annoncé la fin de ce match, les deux villes ont vibré aux rythmes de scènes de liesse où les youyous et les chants se sont mêlés aux klaxons des voitures fêtant cette qualification, qui permet aux Lions de l’Atlas de poursuivre leur aventure, dans la perspective de remporter la deuxième coupe d’Afrique des Nations de leur histoire, que l’ensemble des Marocains attendent depuis plus de 50 ans.

Défiant le froid sévissant actuellement, les fans ont tenu à sortir dans les rues pour fêter cette victoire tant espérée, face à un adversaire de taille.

Arborant le drapeau national et vêtus des maillots de leurs Lions de l’Atlas préférés, les fans ont dans, une ambiance festive, rendu hommage aux joueurs et aux membres du staff technique, pour leur belle prestation, honorant le pays et apportant joie et bonheur aux fans, qui ont continué à se tenir derrière le onze national dans toutes les circonstances.

A Fès et Meknès, comme dans les autres villes de la région, les foules ont fêté cette victoire sur les Lions indomptables camerounais dans les foyers ainsi que dans les cafés et les fan zones aménagés pour permettre aux fans de suivre les matchs de la CAN dans une ambiance de joie et de célébration.

S.L.