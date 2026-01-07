CAN 2025 : le Cameroun est-il plus fort que le Maroc ? (VIDEO)

L’émission On refait la CAN, animée par Hicham Bennani, Directeur Général Délégué de Horizon Press, a consacré son premier numéro au décryptage de l’après-match Maroc–Tanzanie.

Entouré de Mohamed Laabi, rédacteur en chef du Site Info, et de Yann Ngomo, journaliste aux Inspirations Éco, le débat est revenu sur la prestation des Lions de l’Atlas, jugée en demi-teinte malgré le résultat.

L’équipe est également revenue longuement sur la polémique suscitée par le « penalty » en toute fin de rencontre, un fait de jeu qui continue de faire réagir observateurs et supporters.

Enfin, les invités se sont projetés sur le prochain rendez-vous du Maroc face au Cameroun, avec une analyse des enjeux et des ajustements attendus avant ce choc très attendu de la CAN.