CAN 2025 : comment le Maroc peut battre le Nigeria ? (VIDEO)

A la Une

Le deuxième épisode de l’émission On refait la CAN, animée par Hicham Benanni, a réuni Omar Layachi, vice-président de l’Alliance Sportive Casablanca (section basketball), et Mohamed Laabi, rédacteur en chef du site Info.

Ensemble, ils sont revenus en long et en large sur la prestation solide de la sélection marocaine face au Cameroun, en décortiquant les choix tactiques, les performances individuelles et les moments clés du match.

L’émission s’est également projetée sur le prochain rendez-vous décisif en demi-finale face au Nigeria, un choc très attendu qui s’annonce déterminant pour la suite du parcours des Lions de l’Atlas à la CAN.