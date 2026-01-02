CAN 2025: la sélection algérienne accusée d’avoir volé un ballon (PHOTO)

Les membres de la sélection algérienne se sont retrouvés au cœur de la polémique après le vol d’un ballon parmi ceux réservés au match Algérie-Guinée équatoriale, disputé mercredi au stade Moulay El Hassan à Rabat.

Selon plusieurs médias concordants, la commission chargée de la gestion de cette rencontre au sein de la CAF a constaté un manque dans le nombre de ballons officiels. Quinze ballons avaient en effet été attribués pour ce match, mais le décompte final a révélé un chiffre inférieur après le coup de sifflet final.

Les images des caméras de surveillance, qui ont d’ailleurs fait le tour de la Toile, montrent certains membres du staff algérien s’emparant d’un ballon de la CAN et le dissimulant. La commission concernée a alors demandé des explications. Et, face aux enregistrements vidéos, l’un des membres du staff a reconnu avoir gardé le ballon, avant de le restituer.

Un comportement jugé surprenant, d’autant plus que chaque sélection participant à la CAN dispose déjà d’un nombre suffisant de ballons pour ses séances d’entraînement.

N.M.