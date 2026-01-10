CAN 2025 : L’Égypte s’impose face à la Côte d’Ivoire (3-2) et se qualifie pour les demi-finales

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe égyptienne de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 en s’imposant face à son homologue ivoirienne sur le score de 3 buts à 2, en match des quarts de finale disputé samedi soir au Grand stade d’Agadir.

L’Égypte a ouvert le score très tôt par le biais de Omar Marmoush dès la 4e minute, avant de doubler la mise grâce à Rami Rabia à la 32e minute.

La Côte d’Ivoire a réduit l’écart à la 40e minute à la suite d’un but contre son camp d’Ali Foutouh.

En seconde période, Mohamed Salah a inscrit le troisième but égyptien à la 52e minute, avant que la Côte d’Ivoire ne revienne une nouvelle fois au score grâce à Guela Doué à la 73e minute.

L’Égypte affrontera le Sénégal en demi-finales, mercredi au Grand stade de Tanger.