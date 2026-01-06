CAN 2025 : la Côte d’Ivoire bat le Burkina Faso (3-0) et file en quarts de finale

Par LeSiteinfo avec MAP

La Côte d’Ivoire a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, en s’imposant face au Burkina Faso sur le score de (3-0), lors du match comptant pour les huitièmes de finale, disputé mardi soir au Grand Stade de Marrakech.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Amad Diallo (20e), Yan Diamonde (32e) et Bazoumana Touré (88e).

La Côte d’Ivoire affrontera l’Égypte en quarts de finale.