El Yamiq est-il vraiment responsable de la blessure d’Ounahi ? Le vrai du faux

Une source proche de Azzedine Ounahi a révélé, ce lundi, à Le Site info Sport, la vérité concernant les rumeurs selon lesquelles c’est Jawad El Yamiq qui l’aurait blessé lors de la séance d’entraînement, tenue à la veille du match face à la Tanzanie.

Notre source a totalement démenti ces allégations, assurant que le défenseur n’est pas responsable de la blessure d’Ounahi, forfait pour le reste de la CAN 2025.

El Yamiq, de son côté, a réagi aux rumeurs qui circulent en postant un verset du Coran dans une story sur son compte Instagram : « Ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez, de peur que par ignorance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait».

Rappelons que les examens médicaux ont confirmé que le milieu de terrain des Lions de l’Atlas, Azzedine Ounahi, souffre d’une lésion musculaire au niveau du mollet et bénéficie d’une prise en charge médicale appropriée, indique, lundi, la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le joueur a été officiellement déclaré blessé, précise l’instance fédérale sur son site internet, ajoutant que malgré cette blessure, Ounahi restera avec le groupe et continuera d’accompagner ses coéquipiers durant la suite de la compétition, dans un esprit de solidarité et de cohésion.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, avait annoncé, dimanche en conférence de presse, que le milieu de terrain est indisponible pour le reste de la compétition et sera absent de cinq à six semaines.

Les Lions de l’Atlas ont repris, lundi au Complexe Mohammed VI de football, les entraînements en effectuant une séance de préparation au lendemain de leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025,

Cette reprise des entraînements s’est déroulée dans de bonnes conditions et a permis au staff technique de l’équipe nationale d’adapter le programme de travail en fonction de l’état physique des joueurs, après l’intensité du dernier match remporté face à la Tanzanie (1-0), conclut la FRMF.

