Algérie-Nigeria: à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Algérie et le Nigeria s’affronteront, samedi au Grand Stade de Marrakech, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025), dans une affiche opposant deux habitués des phases avancées de la compétition.

La première confrontation entre ces deux sélections, qui se retrouvent pour la 10e fois dans l’histoire de la CAN, remonte à la finale de l’édition 1980 à Lagos, remportée par le Nigeria.

Au total, l’Algérie et le Nigeria se sont affrontés à 22 reprises toutes compétitions confondues, avec un bilan de 10 victoires en faveur de l’Algérie, 9 pour le Nigéria et 3 matchs nuls.

Le parcours des deux équipes lors de cette CAN illustre leur solide forme. Les Fennecs ont validé leur qualification pour ce tour après une victoire difficile face à la République Démocratique du Congo (RDC), tandis que les Super Eagles ont décroché leur billet en s’imposant largement devant le Mozambique (4-0).

Les deux sélections abordent ce rendez-vous avec des philosophies de jeu claires et complémentaires.

Pour le Nigeria, le sélectionneur Eric Chelle a souligné la complexité de cette rencontre. « Nous nous attendons à une confrontation très complexe face à l’Algérie. Ils ont des joueurs de classe mondiale et un coach qui connaît parfaitement le football africain. Il faudra être rigoureux défensivement, mais nous devons aussi utiliser notre vitesse et notre percussion pour créer le danger”, a-t-il déclaré à la veille de ce choc décisif.

L’attaquant nigérian Moses Simon a, de son côté, insisté sur la cohésion du groupe. « Nous sommes prêts. Chaque match est une finale. Nous allons nous battre les uns pour les autres et tout donner pour que le Nigeria aille en demi-finale », a-t-il assuré.

Côté algérien, le sélectionneur Vladimir Petkovic a insisté sur l’importance de la « discipline collective » et de la « solidité défensive », rappelant que son équipe n’a concédé qu’un seul but depuis le début du tournoi.

« Il faudra rester concentrés et solidaires durant toute la rencontre. Les détails feront la différence », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Le capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez, a, quant à lui, reconnu la difficulté du défi face à une équipe nigériane « athlétique » et « rapide ».

« Le Nigeria est une équipe très physique, capable de se projeter rapidement vers l’avant. Il faudra être vigilants et bien gérer les temps forts et faibles du match », a-t-il affirmé.

Promis à se jouer sous haute intensité, ce match mettra en scène deux équipes invaincues jusque-là dans le tournoi, chacune comptant quatre succès sur quatre matchs.

Ce choc, prévu samedi au Grand Stade de Marrakech, suscite un fort intérêt de la part des supporters et des observateurs, tant pour l’enjeu sportif que pour la rivalité historique qui oppose les Fennecs et les Super Eagles, où l’expérience, la discipline et la cohésion collective pourraient faire la différence.

Le coup d’envoi du match sera donné à 17 heures. Il sera retransmis sur beIN Sports Mena Max 1, beIN Sports FR 2 et Sport TV 6.

S.L.