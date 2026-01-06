CAN 2025: ce qu’il faut savoir avant le match Côte d’Ivoire-Burkina Faso

Par LeSiteinfo avec MAP

La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso s’affrontent, mardi (20h00) au Grand Stade de Marrakech, pour le compte du dernier match des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, dans une confrontation ouest-africaine aux enjeux sportifs et symboliques importants.

Cette confrontation dépasse le simple cadre du football, mettant aux prises deux pays frontaliers, unis par des liens historiques, humains et culturels profonds, marqués notamment par une importante communauté burkinabè vivant en Côte d’Ivoire et par de nombreux parcours de joueurs aux identités croisées.

« C’est un derby, où tous les ingrédients sont réunis », a résumé le sélectionneur ivoirien, Emerse Faé, en conférence de presse d’avant-match, soulignant que « dans ce genre de rencontres, l’état d’esprit et la motivation sont naturellement au rendez-vous des deux côtés ».

Sur le terrain, cette proximité se traduira aussi par la présence de plusieurs joueurs burkinabè nés en Côte d’Ivoire, à l’image de Stéphane Aziz Ki, Georgi Minoungou ou Arsène Kouassi, tandis que le gardien ivoirien Alban Lafont est natif de Ouagadougou.

Conscient de la portée de ce duel, le sélectionneur burkinabè, Brama Traoré, a, quant à lui, insisté sur la nécessité de « préserver l’esprit de fraternité entre les deux peuples », tout en affichant une ambition sportive assumée.

« La rencontre promet de l’intensité, mais cela restera dans le cadre du football, avec le respect mutuel. Ce sont deux peuples qui se connaissent très bien », a-t-il fait observer en conférence de presse d’avant-match, assurant que son équipe « fera tout pour battre le champion d’Afrique en titre et filer en quarts de finale ».

Sur le plan sportif, la Côte d’Ivoire, installée à Marrakech depuis le début de la compétition, s’appuie sur la stabilité de son effectif et son expérience des matches à élimination directe pour aborder ce rendez-vous décisif.

« Une fois le match lancé, il n’y a plus de passé ni de statistiques. Tout se joue sur les détails, sur les plans tactique, physique, technique et mental », a indiqué le coach ivoirien à la veille de ce choc ouest-africain électrisant.

Le Burkina Faso, pour sa part, entend aborder cette rencontre avec ambition et sans complexe, comptant sur sa solidarité collective et son engagement physique pour rivaliser avec le tenant du titre.

« Nous sommes venus pour aller jusqu’au bout. Si cela passe par le champion d’Afrique, nous devons être prêts », a assuré Brama Traoré.

Historiquement, les deux sélections se sont affrontées à 20 reprises, toutes compétitions confondues. La Côte d’Ivoire compte 8 victoires, contre 3 pour le Burkina Faso, tandis que 9 rencontres se sont soldées par un match nul.

Ce match constituera leur troisième confrontation en CAN, après deux duels disputés en phase de groupes lors des éditions 2010 et 2012. Il s’agira toutefois de leur premier match en phase à élimination directe de la CAN.

Les yeux des supportes ivoiriens et burkinabè seront donc braqués, ce soir, sur ce match à élimination directe, où la moindre erreur peut être décisive, dans un derby ouest-africain qui s’annonce disputé.

