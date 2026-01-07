CAN 2025 : le Nigeria pourrait déclarer forfait face à l’Algérie

Les joueurs de la sélection nigériane ont refusé de se déplacer à Marrakech pour disputer le quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, prévu samedi prochain au Grand Stade de Marrakech.

Selon des informations en provenance du rassemblement de l’équipe à Fès, les joueurs auraient menacé de ne pas effectuer le déplacement ni de jouer la rencontre tant que leurs arriérés financiers ne leur seront pas versés. Les joueurs réclament le paiement des primes liées aux victoires obtenues en phase de groupes ainsi qu’à la qualification pour les quarts de finale, acquise aux dépens du Mozambique.

Le rassemblement de la sélection nigériane traverse actuellement de sérieux problèmes, marquées notamment par la colère de la star de l’équipe, Victor Osimhen, qui aurait à son tour menacé de rentrer en Turquie à la suite d’un différend avec son coéquipier Ademola Lookman.