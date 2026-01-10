Le Maroc en demi-finale de la CAN: les Tangérois expriment leur joie (VIDEO)

Les pluies qui se sont abattues sur la ville de Tanger, vendredi soir, n’ont pas entamé l’enthousiasme des supporters, descendus massivement dans les rues pour exprimer leur immense joie après la qualification méritée de la sélection nationale pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), aux dépens des Lions indomptables du Cameroun (2-0).

Au coup de sifflet final de la rencontre, disputée au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, les habitants ont quitté leurs domiciles et les cafés dans un élan collectif en direction du boulevard Mohammed VI, de la corniche et de la place des Nations, afin de célébrer cet exploit, inédit depuis vingt-deux ans.

A pied ou à bord de leurs véhicules, brandissant ou drapés dans les couleurs nationales, les habitants de Tanger, à l’instar des supporters du onze national dans les autres villes du Royaume, ont répondu présents pour saluer la prestation convaincante de l’équipe nationale, laquelle a su contenir l’engagement physique de la sélection camerounaise.

Les principales artères de la ville ont ainsi été investies par des milliers de supporters, arborant drapeaux nationaux et maillots de la sélection marocaine. Certains ont également illuminé la corniche de feux d’artifice, une tradition désormais bien ancrée à la faveur des succès répétés des sélections nationales, toutes catégories et genres confondus.

A Tétouan, les scènes de liesse n’étaient nullement différentes. Les supporters sont sortis spontanément sur l’avenue Mohammed V et à la place Moulay El Mehdi pour exprimer leur joie face à la prestation de l’équipe nationale, qui a permis de dompter les Lions indomptables du Cameroun et de confirmer la solidité des éléments nationaux dans cette compétition continentale.

Al Hoceima a également vibré au rythme d’une célébration spontanée, animée par des cortèges de véhicules sillonnant les avenues Mohammed V, Tariq Ibn Ziyad et Abdelkrim El Khattabi. Les automobilistes ont fait retentir leurs klaxons à profusion, scandant des slogans devenus familiers aux Marocains lors de tels exploits.

Les mêmes scènes de ferveur ont été observées dans les principales artères des villes de la région du nord, notamment à Larache, Chefchaouen, Ouezzane, M’diq, Fnideq et Martil, où la victoire face au Cameroun a ravivé un sentiment de fierté et d’attachement à une sélection nationale qui continue de porter haut les couleurs du Royaume, sur les scènes continentale et internationale.

