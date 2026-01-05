Maroc-Tanzanie : des supporters déçus par le manque d’encouragement au stade (VIDEO)

Lors du match Maroc–Tanzanie, en huitième de finale de la CAN 2025, plusieurs supporters présents au stade Moulay Abdellah ont exprimé leur mécontentement face à l’attitude de certains fans.

Pour beaucoup, assister à la rencontre ne se limite pas à regarder le match assis. Il s’agit de participer activement et de soutenir les Lions de l’Atlas. « Levez-vous et supportez ! » pouvait-on entendre parmi les fans les plus enthousiastes. Selon eux, certains spectateurs restaient assis tout au long du match, sans participer aux chants ou aux encouragements, alors que des centaines d’autres se trouvaient à l’extérieur et n’avaient pas réussi à obtenir de billets.

La fameuse « vague », par exemple, a nécessité près de 30 minutes pour se former. Les supporters ont également rappelé que la fan zone, ouverte et gratuite, était à la disposition de ceux qui ne souhaitaient pas s’impliquer dans les encouragements dans les tribunes. « Si vous ne voulez pas supporter, allez à la fan zone », ont insisté certains.

Pour ces fans, chaque cri compte et tous doivent crier ensemble, afin de créer une ambiance capable de pousser les Lions de l’Atlas vers la victoire.

