Météo: pourquoi fait-il si froid cette semaine au Maroc ?

Houcine Youaabed, le chef du service communication à la Direction générale de la météorologie, a révélé les causes de la baisse des températures au Maroc.

Contacté par Le Site info, il a expliqué que cette vague de froid est liée au déplacement d’une dépression atmosphérique vers l’est. «L’anticyclone des Açores s’est étendu vers le sud, entraînant une masse d’air polaire très froide qui a touché une grande partie de l’Europe et de l’Afrique du Nord, y compris le Maroc», explique Youaabed.

Selon le responsable, cette intrusion d’air froid a provoqué une importante vague de froid, dont le pic est attendu ce mercredi, avec des baisses de températures pouvant atteindre entre 5 et 15 degrés en dessous des normales saisonnières.

L’impact sera plus important dans les régions intérieures et sur les reliefs de l’Atlas, avec la possibilité d’enregistrer des températures minimales de −15°C dans certaines zones.

A noter que la Direction générale de la météorologie a appelé les Marocains à faire preuve de vigilance, notamment dans les zones montagneuses touchées par la neige et le gel. Elle a exhorté les citoyens à bien se protéger du froid, en veillant particulièrement aux enfants et aux personnes âgées, compte tenu de la baisse importante des températures.

K.Z. (avec N.M.)