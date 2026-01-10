Sport

CAN 2025: le Nigeria éjecte l’Algérie et affronte le Maroc en demi-finale

Rédaction N10 janvier 2026 - 19:15

Le Nigeria s’est imposée face à l’Algérie sur le score de (2-0), samedi au Grand Stade de Marrakech, en match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025), validant ainsi son billet pour les demi-finales de la compétition.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Victor Osimhen (47e) et Akor Adams (57e).

Grâce à ce succès, le Nigeria affrontera le Maroc, mercredi au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour une place en finale de la CAN Maroc-2025.

S.L



CAN 2025 : le Cameroun est-il plus fort que le Maroc ? (VIDEO)
Lire l'article








Tags
Rédaction N10 janvier 2026 - 19:15


Bouton retour en haut de la page