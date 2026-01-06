Hugo Broos devient la risée de la Toile après l’élimination de l’Afrique du Sud

Hugo Broos est devenu la cible de moqueries de la part des supporters marocains, après l’élimination de l’Afrique du Sud en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Cameroun.

Le technicien belge avait défrayé la chronique en raison de ses critiques récurrentes à l’égard de la CAN organisée au Maroc. Il avait d’abord affirmé que « l’ambiance africaine » était absente de cette édition, avant de déplorer la distance séparant le lieu de résidence de la sélection sud-africaine du terrain d’entraînement.

Avant la rencontre face au Cameroun, Broos s’était également dit mécontent de la décision de la CAF d’autoriser l’Afrique du Sud et le Cameroun à s’entraîner au Complexe Mohammed VI de Maâmora, le centre de préparation de la sélection du Maroc, alors qu’un affrontement avec les Lions de l’Atlas était possible au tour suivant.

Thembinkosi Lorch, l’attaquant sud-africain du Wydad de Casablanca, n’a pas échappé non plus aux déclarations controversées de Broos. Le coach avait souligné à plusieurs reprises que ses performances en Botola ne suffisaient pas à lui assurer une place en sélection.

Les internautes marocains n’ont ainsi pas tardé à réagir, rappelant ironiquement à Broos que la distance entre le stade Al Madina et l’aéroport de Rabat-Salé ne dépasse pas vingt minutes, et qu’il n’aurait donc, cette fois, aucune raison de se plaindre en repartant.

D’autres ont souhaité qu’il découvre, lors d’une prochaine édition de la CAN, une organisation plus chaotique, avec des infrastructures et des réseaux routiers laissant à désirer, afin qu’il puisse vivre « l’ambiance africaine » qu’il réclame tant.

Réda Zerrouk (avec N.M.)