Les Lions de l’Atlas fin prêts pour le choc face au Cameroun (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Des joueurs de la sélection marocaine ont affirmé, jeudi à Salé, leur détermination à remporter le quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 face au Cameroun, vendredi (20H00) au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Dans des déclarations à la presse en marge de la séance d’entraînement effectuée au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, les joueurs ont souligné que ce match décisif face au Cameroun doit être gagné pour rendre fiers les supporters marocains.

À cet égard, Ismael Saibari a indiqué que « les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions pour remporter le match et accéder aux demi-finales », ajoutant qu' »à ce stade de la compétition, toutes les équipes sont bonnes ».

Selon le milieu de terrain des Lions de l’Atlas, « le mental des joueurs est au beau fixe », soulignant que « la force mentale fera la différence et nous permettra d’aller loin dans la compétition ».

Il a précisé que « la victoire est importante pour notre pays, pour nos supporters et pour nous-mêmes, afin de réécrire l’histoire », notant que « nous allons tout faire pour obtenir un résultat positif ».

Concernant le public marocain, Saibari a fait savoir qu' »il représente une part essentielle de notre identité et que son soutien est capital pour le match de demain », estimant que « le Cameroun est une bonne équipe contre laquelle il faudra jouer avec intensité ».

Pour sa part, El Mehdi Al Harrar a souligné que « l’équipe nationale se prépare dans des conditions positives, avec beaucoup de sérieux, et nous espérons être à la hauteur lors du match ».

Il a ajouté que « toute la compétition est difficile, pas seulement le match contre le Cameroun. Nous abordons les rencontres match par match et nous nous sommes bien préparés pour réaliser un bon résultat ».

De son côté, Neil El Aynaoui a fait remarquer que « nous préparons le match contre le Cameroun comme une finale et nous allons appliquer les consignes du coach pour s’imposer ».

« Le sélectionneur a réussi à créer un véritable groupe, et pas seulement une équipe, et c’est ce qui fait la force du Maroc dans ses succès », a-t-il dit, exprimant l’espoir que « cette cohésion sera déterminante lors du match de demain ».

S.L