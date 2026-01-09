Sénégal-Mali: à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Sur terrain neutre et dans une atmosphère qui s’annonce électrique, les sélections du Sénégal et du Mali s’affrontent vendredi au Grand Stade de Tanger, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, lors d’un derby ouest-africain explosif.

Un duel au sommet que les deux équipes devraient aborder avec des approches tactiques différentes, mais animées par un seul et même objectif : décrocher le billet pour le dernier carré et poursuivre leur marche vers le sacre continental.

Les deux camps savent que ce duel ne sera pas de tout repos. Pour Tom Saintfiet, sélectionneur des Aigles du Mali, il s’agit d’un match face à “la meilleure équipe d’Afrique à l’heure actuelle”.

Le technicien belge mise, toutefois, sur le côté mental de ses joueurs pour créer l’exploit, affirmant: “Nous sommes ici en mission pour réaliser un rêve. Nous savons que c’est notre moment pour concrétiser le rêve de tous les Maliens de remporter le titre pour la première fois”.

De son côté, le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, a qualifié la rencontre de “derby sous-régional” face à un pays frère qu’il faudra impérativement battre pour aller loin dans la compétition. Il a insisté sur la nécessité de faire preuve de patience et de réalisme face à une équipe malienne disciplinée et bien organisée sur le terrain.

Les deux sélections se sont affrontées à 40 reprises par le passé. Le Sénégal domine les confrontations directes avec 19 victoires, contre 8 pour le Mali, tandis que 13 matches se sont soldés par un nul. Les Lions de la Teranga ont inscrit 61 buts, contre 38 pour les Aigles. Une seule confrontation a eu lieu en phase finale de la CAN, en 2004, et s’était conclue sur un score de 1 partout.

Depuis le début de cette édition 2025, le Sénégal a inscrit 10 buts et n’en a concédé que deux, alors que le Mali n’a trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises, pour également deux buts encaissés.

Ces chiffres illustrent la puissance offensive et l’agressivité des Lions de la Teranga, opposés à la rigueur tactique et à la solidité défensive des Aigles du Mali. Ces derniers ont atteint les quarts de finale sans s’imposer dans le temps réglementaire, enchaînant quatre matches nuls, tandis que le Sénégal a signé trois victoires pour un match nul.

Si l’historique des confrontations semble donner un net avantage aux Sénégalais, la réalité du terrain pourrait réserver bien des surprises. L’issue de ce choc dépendra en grande partie des choix tactiques des deux sélectionneurs, mais aussi de l’état de forme physique et de l’intensité affichée par les joueurs.

Entre l’ambition du Mali d’inscrire pour la première fois son nom au palmarès continental et la volonté du Sénégal de reconquérir le titre et de confirmer l’essor de son football, le public du Grand Stade de Tanger est promis à un derby haletant, riche en intensité et en suspense.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports Mena Max 1, Arryadia TNT et beIN Sports 1 FR.

S.L.