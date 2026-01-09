Roger Milla analyse Maroc–Cameroun et livre son pronostic

Roger Milla s’est exprimé sur le parcours du Cameroun en Coupe d’Afrique des Nations 2025 et sur le choc très attendu face au Maroc en quart de finale.

Contacté par Le Site info, la légende camerounaise a indiqué que le parcours des Lions indomptables dans cette CAN est honorable, malgré le renouvellement de l’effectif. « Cette équipe ne donne pas l’impression d’avoir perdu tous ses cadres. Les jeunes sont en train de reproduire l’ADN du football camerounais. Une équipe combattante, courageuse et toujours animée par l’envie de prouver à l’adversaire qui est le Cameroun », a-t-il expliqué.

L’ancien Ballon d’Or africain estime que les prestations livrées face à la Côte d’Ivoire et à l’Afrique du Sud témoignent de la solidité des Lions indomptables. « Si le Cameroun maintient cette forme, je le vois capable d’aller au bout et de remporter cette CAN », a-t-il affirmé, tout en rappelant que « le football n’est jamais gagné d’avance ».

Interrogé sur le duel face au Maroc, Roger Milla reconnaît la complexité de l’affiche. «Historiquement, les matchs Cameroun–Maroc ont toujours été très difficiles, surtout à domicile. À mon époque déjà, ce genre de rencontres était imprévisible », a-t-il souligné.

S’appuyant sur la forme physique et mentale actuelle des joueurs camerounais, Milla penche toutefois pour une victoire des Lions indomptables, tout en restant prudent. « Ce ne sont plus les mêmes équipes ni les mêmes joueurs, donc tout reste possible. Même si ce sera difficile, ils peuvent le faire », a-t-il conclu, se disant impatient d’assister à cette confrontation vendredi.

Hamza El Amine (avec N.M.)