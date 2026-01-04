Le prince Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija suivent Maroc-Tanzanie (VIDEO)

La rencontre entre le Maroc et la Tanzanie a été marquée par une présence très remarquée dans les tribunes royales. Son Altesse Royale le prince héritier Moulay El Hassan était présent au Stade Prince Moulay Abdellah pour soutenir les Lions de l’Atlas dès le coup d’envoi du match comptant pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Le prince héritier, qui présidait également la cérémonie d’ouverture de la CAN, a suivi avec attention les premières minutes de la rencontre.

À ses côtés, Sa Altesse Royale la princesse Lalla Khadija assistait également à la rencontre, ajoutant une dimension solennelle à cette affiche sportive très attendue par les supporters marocains. La présence des jeunes membres de la famille royale a été chaleureusement saluée par le public, soulignant l’engouement national autour de cette compétition organisée sur le sol marocain.