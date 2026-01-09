Maroc-Cameroun: la compo probable des Lions de l’Atlas

La sélection marocaine de football sera opposée à son homologue camerounaise, vendredi (20h00) au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, en match au sommet des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Les Lions de l’Atlas, qui ont éliminé la Tanzanie en huitième de finale (1-0) auront ainsi un adversaire de taille, mais qu’ils connaissent bien. En effet, cette rencontre sera disputée sous le signe de la revanche côté Lions de l’Atlas, dans la mesure où les Lions indomptables, quintuples champions d’Afrique (1984, 1988, 2000, 2002, 2017), avaient sorti, il y a 37 ans déjà, le Maroc en demi-finale de la CAN, organisée dans le Royaume (1988).

Ce duel de lions s’annonce d’ores et déjà prometteur, d’autant plus que l’histoire n’oubliera jamais que le Maroc a été le premier pays arabe et africain à atteindre les huitièmes de finale du Mondial (1986), avant que les Lions indomptables ne lui emboitent le pas quatre ans plus tard en se hissant en quart de finale (Italie-1990). L’équipe du Maroc, qui sera privée des services d’Azzeddine Ounahi, forfait pour la suite de la compétition, misera énormément sur un Brahim Diaz au sommet de son art, meilleur buteur du tournoi jusqu’ici (4 buts), afin de percer la défense camerounaise qui a encaissé 3 buts jusqu’ici.

Les Lions de l’Atlas auront un atout de taille, en l’occurrence un public acquis à leur cause et une série de 37 matches à domicile sans défaite. Le seul revers essuyé à domicile par les nationaux remonte à 2009 face au…Cameroun. Les Lions indomptables, réputés pour leur bonne organisation défensive, condition physique remarquable et une maitrise parfaite des contre-attaques, se présentent comme un sérieux test pour les hommes de Walid Regragui qui espèrent atteindre les demi-finales pour la première fois depuis l’édition 2004 où le rêve des coéquipiers de Regragui, alors latéral droit de l’équipe nationale, s’était arrêté en finale.

Voici la composition probable des Lions de l’Atlas:

Yassine Bounou

Noussair Mazraoui

Nayef Aguerd

Adam Masina

Achraf Hakimi

Bilal El Khannouss

Neil El Aynaoui

Brahim Diaz

Abdessamad Ezzalzouli

Ismael Saibari

Ayoub El Kaabi

S.L.