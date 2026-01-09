CAN 2025

CAN-2025: Le Maroc dompte le Cameroun et file en demi-finale

Rédaction M9 janvier 2026 - 22:01

La sélection marocaine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 de football, en battant son homologue camerounaise par 2 buts à 0, vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les buts du Maroc ont été inscrits par Brahim Diaz (26è) et Ismael Saibari (74è).

Pour une place en finale, les Lions de l’Atlas affronteront le vainqueur de l’autre quart de finale, qui opposera le Nigeria à l’Algérie.



CAN 2025 : le Cameroun est-il plus fort que le Maroc ? (VIDEO)
Lire l'article








Tags
Rédaction M9 janvier 2026 - 22:01


Bouton retour en haut de la page