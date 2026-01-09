CAN-2025: Le Maroc dompte le Cameroun et file en demi-finale

La sélection marocaine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 de football, en battant son homologue camerounaise par 2 buts à 0, vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les buts du Maroc ont été inscrits par Brahim Diaz (26è) et Ismael Saibari (74è).

Pour une place en finale, les Lions de l’Atlas affronteront le vainqueur de l’autre quart de finale, qui opposera le Nigeria à l’Algérie.