CAN 2025 : Brahim Diaz donne l’avantage au Maroc face au Cameroun à la mi-temps

Le Maroc a pris l’avantage face au Cameroun à la mi-temps du quart de finale de la CAN 2025, menant 1-0 au terme des 45 premières minutes. Les Lions de l’Atlas ont trouvé l’ouverture à la 28e minute grâce à Brahim Diaz, auteur d’une finition précise après une tête d’El Kaabi.

Solides et disciplinés, les Marocains ont globalement maîtrisé cette première période, tout en restant vigilants face aux offensives camerounaises.