CAN 2025. Mazraoui vs Mbeumo: amis à Manchester, adversaires à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) réserve souvent des scénarios singuliers mettant aux prises des coéquipiers qui s’affrontent le temps d’un match entre sélections, ce qui confère à ce genre de rivalités une saveur toute particulière. C’est le cas du choc qui opposera le Maroc au Cameroun, vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah en quart de finale de la CAN Maroc-2025, où les deux coéquipiers à Manchester United, Noussair Mazraoui et Bryan Mbeumo, seront des rivaux lors d’une rencontre décisive.

Ce duel dans le duel entre deux grands talents apporte une dimension tactique supplémentaire à la rencontre. Ainsi, au-delà de l’opposition individuelle, c’est surtout l’amour de la patrie qui transcende les relations personnelles et qui confirme, de surcroît, toute la beauté de cette CAN pas comme les autres. Mazraoui, qui a rejoint les Red Devils en 2024 en provenance du Bayern Munich sait mieux que quiconque comment contenir les appels et la vitesse de son coéquipier offensif. Tandis que Mbeumo, recruté l’été dernier par le club mancunien contre la somme pharamineuse de 81 millions euros (6e plus gros transfert de l’histoire de Manchester United) connait les qualités défensives de Mazraoui, ce qui promet un affrontement tactique intense sur le couloir.

Mazraoui, titularisé lors des quatre précédentes rencontres des Lions de l’Atlas en cette CAN, est un joueur polyvalent, capable de s’adapter à toutes les circonstances. Latéral droit de métier, il peut efficacement évoluer à gauche comme il l’a souvent fait. Réputé pour son dynamisme et ses qualités offensives, comme le montre son excellente saison avec Manchester United, Mazraoui a même été aligné, sous l’ancien entraineur de Man United Erik ten Hag, comme milieu offensif, et sa compréhension tactique lui permet d’être un défenseur central droit dans un système à trois défenseurs.

Ces deux joueurs qui se côtoient au quotidien en club, auront une ambition commune, à savoir franchir ce tour et espérer décrocher le titre continental le 18 courant.

Une chose est sûre, au coup de sifflet final, la rivalité laissera place au respect, mais chacun aura déjà tout donné pour porter haut les couleurs de son équipe nationale.