Le Maroc veut-il organiser la CAN 2028 ? Un responsable répond

Un responsable au sein de la FRMF a démenti l’information selon laquelle le Maroc aurait déposé une candidature pour organiser la Coupe d’Afrique des Nations prévue durant l’été 2028, en réaction à ce qui a été relayé par plusieurs médias internationaux.

Dans une déclaration à Le Site info, notre source a assuré que le Maroc n’a présenté aucune demande pour accueillir la CAN 2028.

Et d’ajouter que toutes les parties concernées sont actuellement mobilisées pour garantir la réussite de l’édition 2025. «La CAF n’a même pas encore annoncé les dates d’ouverture des candidatures pour l’organisation de la CAN 2028», précise-t-on.

La prochaine édition se tiendra à l’été 2027 en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, entre le 19 juin et le 18 juillet. L’édition suivante aura lieu à l’été 2028, avant de revenir en 2032, marquant ainsi un changement historique pour la CAN, traditionnellement organisée tous les deux ans.

A noter que plusieurs médias étrangers ont affirmé que le Maroc et l’Égypte seraient intéressés par l’accueil de la CAN 2028.

R.Z. (avec N.M.)