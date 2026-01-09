Raphinha fait son entrée dans le Top 50 des meilleurs buteurs du Barça

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international brésilien du FC Barcelone, Raphinha, a signé mercredi un doublé déterminant en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne, une performance qui lui ouvre les portes du Top 50 des meilleurs buteurs de l’histoire du club catalan.

Fort de 63 réalisations en 160 matchs sous le maillot blaugrana, l’ailier occupe désormais la 48e place d’un classement dominé par Lionel Messi (672 buts).

Son coéquipier Robert Lewandowski y figure, pour sa part, au 16e rang avec 110 buts en 166 rencontres, tandis que Ferran Torres (58 buts) se rapproche du Top 50, à trois unités de Marcial (61 buts).

Sur le plan collectif, le FC Barcelone a atteint la barre des 100 buts en Supercoupe, une compétition dans laquelle Raphinha compte quatre réalisations, Lewandowski cinq, et dont le classement historique reste dominé par Messi (14 buts), devant Stoichkov et Begiristain (6).

S.L.