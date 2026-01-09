Walid Regragui : « Nous n’avons aucune préférence entre l’Algérie et le Nigéria »

Par LeSiteinfo avec MAP

La victoire de la sélection marocaine face au Cameroun (2-0), vendredi soir en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), est « historique », a affirmé le sélectionneur national Walid Regragui, tout en appelant à garder les pieds sur terre malgré la qualification pour les demi-finales.

« Cela fait 22 ans que le Maroc ne s’est plus qualifié pour le dernier carré. La victoire est méritée, mais un autre match, encore une fois historique, nous attend en demi-finale », a déclaré Regragui lors de la conférence de presse d’après-match, disputé au Stade Prince Moulay Abdellah.

Le sélectionneur national a salué la qualité de la sélection camérounaise qui « aura son mot à dire dans les années à venir ».

Par ailleurs, Regragui a mis en avant le rôle du public . »Nous avons joué à douze et réalisé notre meilleure première mi-temps depuis le Mondial 2022. Le match s’est rééquilibré en seconde période, notamment lorsque les Camerounais ont tenté de revenir au score », a-t-il soutenu.

Selon lui, la sélection nationale a répondu présente « comme une grande équipe », estimant que le Maroc est désormais « là où il doit être ».

« Nous sommes à deux matchs du sacre, mais nous n’avons encore rien accompli. Il faut avancer match par match. Nous voulons entrer dans l’histoire », a-t-il souligné.

Concernant le prochain adversaire des Lions de l’Atlas en demi-finale, Regragui s’est montré confiant dans la capacité de ses joueurs à relever ce nouveau défi.

« Si l’Algérie se qualifie, ce sera un derby historique. Si c’est le Nigeria, ce sera un tout autre style de jeu. Nous n’avons aucune préférence », a-t-il assuré.

De son côté, Ismael Saibari, élu homme du match, a estimé que « la rencontre a été très intense, mais les joueurs se sentaient bien et ont réussi une prestation solide ».

« Sur le plan défensif, nous étions prêts et avons su concrétiser les occasions que nous avons créées », a-t-il dit, affirmant que l’équipe nationale fera tout son possible pour décrocher le titre.

« Nous sommes désormais concentrés sur les demi-finales et allons travailler d’arrache-pied pour atteindre la finale », a-t-il ajouté.

Les buts ont été inscrits par Brahim Diaz (26e) et Ismaïl Saibari (74e).