Sport
A la Une

Supercoupe d’Espagne: retour sur la victoire du Barça face à l’Athletic Bilbao

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 janvier 2026 - 09:05
Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a pulvérisé, mercredi à Jeddah en Arabie Saoudite, l’Athletic Bilbao (5-0) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, et défendra son titre dimanche face au Real Madrid ou l’Atlético.

Le Barça n’a même pas eu à forcer son talent pour corriger une équipe basque qui n’en finit plus de décevoir cette saison, grâce à un doublé de Raphinha (38e, 52e), et trois autres buts de Ferran Torres (22e), Fermin Lopez (31e) et Roony Bardghji (34e).

Les hommes d’Hansi Flick, qui avaient lancé leur conquête d’un triplé (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d’Espagne) la saison passée en remportant ce trophée, tenteront

S.L



CAN 2025 : le Cameroun est-il plus fort que le Maroc ? (VIDEO)
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 janvier 2026 - 09:05


Bouton retour en haut de la page