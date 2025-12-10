Retour sur la victoire du Barça contre Francfort

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a empoché contre Francfort (2-1) un succès précieux dans la course à la qualification aux huitièmes de finale de la Ligue des champions parmi le top 8.

Pour la septième fois cette saison, le géant catalan a concédé l’ouverture du score avant de renverser la situation après la pause. Knauff a donné l’avantage aux Allemands dès la 21e minute, mais Koundé a transformé le visage du match en début de seconde période, inscrivant deux buts de la tête sur des centres de Rashford (50e) puis de Lamine Yamal (53e).

Désormais quatorzième du classement avec 10 points, le Barça, qui restait sur deux rencontres européennes sans succès, devra encore s’imposer en janvier face à deux adversaires abordables — le Slavia Prague et Copenhague — pour valider son billet.

Malgré une ligne défensive toujours fragile, les champions d’Espagne en titre ont, cette fois, su préserver leur avantage en maîtrisant notamment les percées des jeunes attaquants français Jean-Mattéo Bahoya et Elye Wahi.

Un succès qui leur suffira pour l’instant, en attendant de retrouver une véritable solidité défensive, indispensable s’ils veulent nourrir de plus hautes ambitions en Ligue des champions.

Les supporters blaugranas, qui retrouvaient l’ambiance des grandes soirées européennes au Camp Nou 1.140 jours après la dernière, en 2022, espéraient un festival offensif semblable à celui offert lors d

