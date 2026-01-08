Pagou sur le match Maroc-Cameroun: « L’aspect mental sera déterminant »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc demeure un favori naturel pour la qualification en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), lors du quart de finale qui l’opposera au Cameroun vendredi, mais l’aspect mental sera déterminant, a affirmé, jeudi, le sélectionneur des Lions Indomptables, David Pagou.

« Le Maroc dispose d’une grande équipe, avec des individualités très fortes et un collectif performant. Cela fait très longtemps qu’il n’a pas perdu à domicile. C’est une motivation supplémentaire pour nous », a déclaré Pagou lors de la conférence de presse précédant le quart de finale Maroc–Cameroun, prévu vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat (20h00).

« La tâche ne sera pas facile. Le passé ne garantit pas les performances futures en football », a-t-il souligné, estimant que « dans un match opposant deux équipes de niveau équivalent, c’est souvent le mental qui fait la différence ».

Le technicien camerounais a également relevé que son équipe est encore perfectible: « Nous ne sommes pas toujours satisfaits de nous-mêmes. Nous sommes constamment à la recherche de la meilleure formule, car plusieurs secteurs doivent encore être améliorés, tant sur le plan défensif qu’offensif, mais nous sommes sur la bonne voie ».

« L’équipe du Maroc va se préparer au mieux pour tenter de nous battre. Les résultats des confrontations précédentes ne nous offrent aucun avantage psychologique, d’autant plus que la majorité de nos joueurs sont encore jeunes », a-t-il ajouté.

Après avoir salué la bonne organisation de la CAN par le Maroc, ainsi que le niveau des prestations des sélections participantes, le sélectionneur camerounais a estimé que les quarts de finale n’ont réservé aucune surprise majeure.

De son côté, l’avant-centre des Lions Indomptables, Christian Kofane, a indiqué que « disputer la CAN est un rêve devenu réalité », ajoutant que l’ensemble du groupe est pleinement concentré sur ce quart de finale face au Maroc.

« Nous sommes prêts et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour rendre les Camerounais fiers », a affirmé le joueur de 19 ans, qui évolue au club allemand du Bayer Leverkusen.

Le Cameroun s’est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire face à l’Afrique du Sud (2-1), tandis que le Maroc a validé son billet en s’imposant face à la Tanzanie (1-0).

S.L.