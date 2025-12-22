Barça: mauvaise nouvelle concernant Christensen

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur international danois du FC Barcelone, Andreas Christensen, sera éloigné des terrains pour une durée de plusieurs mois en raison d’une grave blessure au genou gauche, a annoncé dimanche le club catalan.

« Andreas Christensen souffre d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche, survenue fortuitement à la suite d’un mauvais mouvement lors de la séance d’entraînement », a précisé le club blaugrana dans un communiqué, sans toutefois fixer de calendrier précis pour son retour.

Selon la presse sportive catalane, le joueur de 29 ans ne subira pas d’intervention chirurgicale. Son indisponibilité est estimée entre trois et quatre mois, marquant un nouveau coup dur pour le défenseur qui avait déjà manqué la quasi-totalité de la saison précédente pour des raisons médicales.

Cette absence prolongée compromet sérieusement la participation de l’international danois à la demi-finale des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2026, prévue en mars prochain face à la Macédoine du Nord.

S.L.