Supercoupe d’Espagne : le Real bat l’Atlético et rejoint le Barça en finale

Le Real Madrid a validé son billet pour la finale de la Supercoupe d’Espagne après sa victoire face à l’Atlético Madrid (2-1), au terme d’un derby intense et disputé. Solides et réalistes, les Merengue ont su faire la différence pour s’offrir une nouvelle affiche de prestige.

Grâce à ce succès, le Real Madrid rejoint le FC Barcelone en finale. Les Blaugrana avaient, de leur côté, impressionné la veille en s’imposant largement face à l’Athletic Bilbao sur le score sans appel de 5-0.

La Supercoupe d’Espagne offrira ainsi un nouveau Clasico très attendu entre les deux géants du football espagnol. La finale se disputera le dimanche 11 janvier, avec en jeu un premier titre majeur de la saison.