Munir El Haddadi convole en justes noces (PHOTOS)

Munir El Haddadi a célébré son mariage selon les traditions marocaines. Sur son compte Instagram, l’ancien international marocain a partagé la nouvelle avec ses fans à travers une publication conjointe avec son épouse, dévoilant plusieurs photos de leurs différentes tenues lors de la cérémonie. «Union», peut-on lire en légende des clichés.

Le couple a fait le choix de porter des tenues 100% marocaines, au grand bonheur des fans du joueur qui ont loué cette initiative.

Pour rappel, Munir El Haddadi était auparavant en relation avec l’influenceuse espagnole Andrea Dalmau, avant de se marier avec une jeune femme prénommée Maria, mère d’une fillette âgée de six ans.

H.M.