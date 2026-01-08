Walid Regragui confiant avant le choc face au Cameroun

Walid Regragui a indiqué que le match face au Cameroun sera compliqué et fera partie des rencontres les plus difficiles des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

S’expriment lors de la conférence de presse tenue ce jeudi en marge du match, le sélectionneur national a souligné que le Cameroun dispose d’un grand entraîneur. « Le Cameroun possède une grande équipe, avec un président de fédération qui a été l’un des meilleurs joueurs d’Afrique et du monde, ainsi que des joueurs de haut niveau », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Il est vrai qu’ils ont un avantage sur nous, puisqu’ils nous ont battus lors de précédentes éditions de la CAN. En revanche, en tant que joueur, je n’ai jamais perdu face au Cameroun. Ce sera un match très engagé sur le plan physique. Nous choisirons le meilleur système pour décrocher cette qualification».

Rappelons que les Lions de l’Atlas affronteront les Lions indomptables, ce vendredi, au stade Moulay Abdellah de Rabat, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, à partir de 20 heures.

N.M.