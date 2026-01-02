Un joueur du Wydad Casablanca perd son fils

Le Wydad Athletic Club (WAC) a adressé un message de condoléances à son joueur burkinabè Stéphane Aziz Ki, suite au décès de son fils, âgé de neuf ans.

Le club casablancais a exprimé ses sincères condoléances et sa compassion à son joueur, actuellement en regroupement avec la sélection nationale de son pays, qui a franchi le premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc.

Selon les informations de Site Info, le fils d’Aziz Ki, décédé récemment, est issu de son premier mariage. Le joueur est actuellement marié à la Tanzanienne Hamsia Mobeto, une personnalité connue dans son pays.

Par ailleurs, la sélection du Burkina Faso se prépare à affronter la Côte d’Ivoire, mardi prochain, au Grand Stade de Marrakech, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. La participation de Stéphane Aziz Ki à cette rencontre demeure incertaine.