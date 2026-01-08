Maroc-Cameroun: ce qu’il faut retenir de la conférence de Walid Regragui

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé, jeudi, que la rencontre qui opposera vendredi (20h00) le Maroc au Cameroun en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), sera un vrai combat entre deux grandes sélections.

« C’est un choc continental. En CAN ou au Mondial, le Cameroun a toujours été une grande nation qui a porté l’Afrique. Nous espérons montrer un bon visage du football africain », a dit Regragui lors de la conférence de presse d’avant-match.

« A ce niveau de la compétition, la confiance et le mental sont primordiaux. La moindre erreur pourra se payer cher », a averti Regragui, notant que la bataille du milieu de terrain sera importante.

« Le Maroc a remporté ses derniers matchs face au Cameroun. En tant que joueur, j’ai toujours eu de la réussite face au Cameroun », a-t-il noté, relevant que les Camerounais sont motivés pour aller loin dans cette compétition après leur élimination de la course vers le Mondial-2026.

Sur un autre registre, le sélectionneur national a indiqué que la pression est toujours là. « Les joueurs la sentent. Nous sommes obligés d’assumer. Le plus important est que le public continue de nous soutenir. Nous avons l’humilité de croire que nous pourrons gagner cette CAN », a-t-il lancé. « Nous sommes toujours dans le même mode de pensée et avons confiance en ce que nous faisons », a fait valoir Regragui.

« Notre état d’esprit sera très important », a dit le coach national, mettant en avant la qualité des joueurs du milieu de terrain comme Bilal El Khannous, Ismael Saibari et Neil El Ainaoui. S’agissant de l’infirmerie des Lions de l’Atlas, Regragui a annoncé que l’équipe nationale a récupéré l’avant-centre Hamza Igamane qui revient de blessure et qui est désormais prêt à 100 pc.

Quant à Sofyane Amrabat, le sélectionneur national a indiqué que le milieu de terrain souffre toujours d’une blessure au niveau de la cheville. « Le staff médical déploie tout son possible afin de le récupérer rapidement », a-t-il relevé.

Pour Hamza Igamane, le match face au Cameroun « ne sera pas facile ». « Je remercie le staff médical de l’équipe nationale qui m’a aidé à me rétablir. Prêt à 100 pc, je suis à la disposition du sélectionneur national. Nous formons une seule équipe. Que je sois titulaire ou non, peu importe. L’essentiel est que nous atteignons les demi-finales ». Le match Maroc/Cameroun aura lieu vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00).

Le Cameroun s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN en battant l’Afrique du Sud (2-1). De son côté, le Maroc a validé son billet pour les quarts de finale après avoir écarté la Tanzanie (1-0).

S.L.