Pedri forfait pour le choc Barça-Villarreal

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone, Pedri, blessé aux ischio-jambiers, sera forfait dimanche pour le choc de la 17e journée de Liga face à Villarreal, a annoncé samedi son entraîneur Hansi Flick.

« Pedri ne jouera pas, il est blessé. Je ne suis pas satisfait, mais cela fait malheureusement partie du football. Nous pensons qu’il sera prêt pour le derby contre l’Espanyol, le 3 janvier. Il a un problème aux ischio-jambiers et nous ne voulons prendre aucun risque », a déclaré le technicien allemand en conférence de presse.

Flick a insisté sur la nécessité de préserver son joueur : « Nous devons prendre soin de lui et veiller à ce qu’il se rétablisse complètement. Nous aurons besoin de Pedri pour les prochains rendez-vous, notamment contre l’Espanyol et lors de la Supercoupe d’Espagne. C’est un élément très important de l’équipe ».

Le métronome barcelonais, régulièrement gêné par des blessures musculaires depuis le début de sa carrière, devrait être remplacé dans le onze de départ par le Néerlandais Frenkie de Jong, a précisé l’entraîneur du Barça.

Leader du championnat avec 43 points, le FC Barcelone tentera dimanche (16h15) de conserver son avance de quatre longueurs sur le Real Madrid (2e, 39 points), face à Villarreal, troisième avec 35 points.

S.L.