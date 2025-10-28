Sport

Lamine Yamal s’offre la villa de Piqué et Shakira à Barcelone

Rédaction M28 octobre 2025 - 19:36

Lamine Yamal, est sur le point de devenir le nouveau propriétaire de l’ancienne maison de Gerard Piqué et de Shakira. D’après plusieurs sources, le footballeur investira environ 11 millions d’euros pour s’offrir cette propriété de prestige.

Située à Esplugues de Llobregat, en périphérie de Barcelone, la demeure se trouve à proximité du centre d’entraînement du club ainsi que des maisons de ses coéquipiers Alex Balde et Ronald Araújo, sans oublier celle de l’ancien Barcelonais Andrés Iniesta.

Le domaine s’étend sur 3 800 mètres carrés dont 1500m² habitables, 3 étages, 7 chambres, 2 cuisines, 2 piscines, un immense jardin. Elle comprend la résidence principale ainsi que de nombreuses installations : un espace de jeux, un studio, une bibliothèque, un cinéma, un terrain de football et un court de padel.

 

 


