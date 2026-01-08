CAN 2025 : engouement populaire autour des fan-zones déployées par l’ONMT

Partout dans le Royaume, la Coupe d’Afrique des Nations suscite une ferveur remarquable. Les fan-zones mises en place par l’Office National Marocain du Tourisme rencontrent un large succès, confirmant l’attachement profond des Marocains et visiteurs au football et leur envie de vivre la compétition ensemble, dans une ambiance festive et fédératrice.

À Essaouira, El Jadida, Oujda, Béni Mellal et Laâyoune, les fan-zones déployées par l’ONMT ne désemplissent pas. Dès les premières rencontres de la CAN, ces espaces de rassemblement attirent un public nombreux, composé de familles, de jeunes, de supporters passionnés et de visiteurs venus du monde entier, tous réunis par la même énergie collective.

Les fan-zones sont rapidement devenues des lieux emblématiques de la compétition dans les villes qui n’accueillent pas la compétition… Ce succès témoigne de la pertinence du dispositif initié par l’ONMT en collaboration avec la Fédération Royale marocaine de football, qui a choisi d’investir les territoires et de rapprocher l’événement des citoyens. En créant des espaces ouverts, accessibles et animés, l’Office favorise une appropriation collective de la CAN et transforme chaque match en moment de communion nationale.

Ce dispositif accompagne et amplifie le travail de la Fédération Royale Marocaine de Football et de la Fondation Maroc 2030, en renforçant la portée populaire de la compétition et en contribuant au rayonnement du Maroc, à l’échelle nationale comme internationale.

Au-delà de l’enjeu sportif, ces fan-zones participent à l’animation des villes et à la valorisation des destinations. Elles créent un afflux de visiteurs, dynamisent les centres urbains et offrent une vitrine vivante de l’hospitalité marocaine.