Quarts de finale de la CAN 2025: des affiches palpitantes au programme

Par LeSiteinfo avec MAP

Quatre matchs, huit poids lourds et une ambition commune: Une place dans le dernier carré de la Coupe d’Afrique des Nations. Les quarts de finale de la CAN (Maroc-2025), programmés vendredi et samedi, offriront aux supporters africains et au-delà un concentré de football, d’histoire et de rivalités.

Au cours des vingt dernières années, neuf titres continentaux sur dix ont été remportés par des équipes présentes au stade des quarts de finale de cette 35e édition. Seule la Zambie d’Hervé Renard avait déjoué les pronostics en s’emparant du trophée en 2012.

Et à l’exception du Mali, les sept autres sélections ont déjà décroché le Graal ultime.

Ainsi, chaque rencontre s’annonce comme une finale avant l’heure, où la réalité du terrain primera sur toute tentative de calcul.

Le Sénégal de Sadio Mané ouvre le bal vendredi (17h00) face au Mali, dans un duel de voisins aux trajectoires souvent croisées.

Les Aigles maliens, toujours en quête d’une consécration continentale, se dressent face à des Lions de la Teranga désormais installés dans le costume de référence africaine.

Entre la fougue malienne et la maîtrise sénégalaise, l’équilibre apparaît fragile et la tension palpable, dans un type de match qui se joue parfois autant dans les jambes que dans les têtes.

Trois heures plus tard (20h00), place à un choc aux allures de classique : Maroc-Cameroun Deux géants du continent, deux palmarès fournis et deux identités affirmées. D’un côté, l’instinct et l’orgueil des Lions indomptables, portés par une histoire riche et exigeante.

De l’autre, la rigueur et l’ambition méthodique des Lions de l’Atlas, devenus ces dernières années un modèle de constance et de projection internationale.

Samedi (17h00), l’affiche change de décor mais conserve la même dimension avec Algérie-Nigeria. Une opposition de styles entre des Fennecs au jeu technique et structuré et des Super Eagles incarnant une puissance athlétique alliée à une liberté offensive souvent décisive.

Enfin, à 20h00, l’Afrique du football se donne rendez-vous avec son histoire à l’occasion de Égypte–Côte d’Ivoire. Les Pharaons, recordman de titres continentaux, défient des Éléphants tenants du titre, éternels prétendants au destin parfois cruel. Une confrontation chargée de symboles, de mémoire et de générations.

À ce stade de la compétition, les calculs et les statistiques s’effacent. Il n’y a plus de leurre possible : seules la justesse, la discipline et l’efficacité permettront de poursuivre la route.

S.L.