CAN 2025 : un blogueur algérien arrêté pour avoir uriné dans les tribunes à Rabat (VIDEO)

Les services de sécurité marocains ont procédé, à Casablanca, à l’interpellation d’un ressortissant algérien, apparu dans une vidéo le montrant en train d’uriner dans les gradins du stade Moulay El Hassan à Rabat, lors du match entre l’Algérie et la République démocratique du Congo (RDC), disputé dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

L’arrestation est survenue après la large diffusion de ces images sur les réseaux sociaux, suscitant une vive indignation de la part de l’opinion publique. Le comportement de l’individu a été largement dénoncé. Video.

 



