Neige et brouillard enveloppent les montagnes de Béni Mellal (VIDEO)

A la Une

Les montagnes de Béni Mellal ont été recouvertes de neige suite aux récentes chutes enregistrées dans la région, accompagnées d’un brouillard dense limitant fortement la visibilité.

Cette situation météorologique complique la circulation sur les routes montagneuses et nécessite une vigilance particulière pour les automobilistes et les habitants des zones avoisinantes.

Les autorités recommandent d’ailleurs d’éviter les déplacements non essentiels et de se munir d’équipements appropriés en cas de circulation dans ces conditions difficiles.

H.M.