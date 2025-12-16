Météo dans la région de Béni Mellal: suspension des cours dans plusieurs écoles

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs directions provinciales relevant de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra ont annoncé la suspension provisoire des cours dans l’ensemble des établissements scolaires publics et privés de leur ressort territorial, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Ainsi, la Direction provinciale d’Azilal a décidé de suspendre les cours, à titre exceptionnel, les mardi et mercredi (16 et 17 décembre 2025). Dans un communiqué, elle explique que cette décision fait suite au bulletin d’alerte émis par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, et vise à préserver la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs, face à la vague de froid et aux chutes de neige et de pluie que connaît la région.

La même source précise que cette mesure, prise en application des recommandations de la cellule de vigilance provinciale et en coordination avec les autorités locales, restera en vigueur jusqu’à la reprise normale des cours prévue le jeudi 18 décembre, tout en assurant un suivi continu de la situation météorologique.

Pour sa part, la Direction provinciale de Khénifra a annoncé la suspension exceptionnelle des cours, ce mardi, dans tous les établissements d’enseignement publics et privés de la province.

La Direction a indiqué que cette décision intervient également sur la base du bulletin d’alerte du ministère de l’Équipement et de l’Eau et en coordination avec les autorités compétentes. Elle s’inscrit dans le cadre des mesures préventives visant à assurer la sécurité de la communauté éducative face aux aléas climatiques actuels.

S.L.