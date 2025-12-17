Béni Mellal : piégées par la neige, plus de dix personnes secourues par les autorités

Les autorités de Béni Mellal sont intervenues dans la nuit de mardi à mercredi pour secourir plus de dix personnes, bloquées dans leurs véhicules en raison d’importantes chutes de neige.

Les autorités locales, appuyées par les éléments de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et de la Protection civile, se sont rendues dans la région d’Iskssi, dans les montagnes de Béni Mellal, afin de porter secours à 12 personnes, dont des femmes et des enfants, restées coincées pendant plusieurs heures.

L’intervention rapide des équipes sur le terrain a permis de mettre les personnes concernées hors de danger, dans un contexte météorologique particulièrement difficile.

K.C.