CAN 2025 : les géants assurent, place aux quarts de finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Les grandes nations du football africain ont tenu leur rang à l’issue des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025), validant leur qualification pour les quarts grâce à des victoires maîtrisées, parfois dans la douleur, mais toujours avec l’expérience des grands rendez-vous.

Le Maroc, très attendu, a assuré l’essentiel avec une victoire (1-0) face à la Tanzanie. Solides défensivement et disciplinés tactiquement, les Lions de l’Atlas ont privilégié l’efficacité, une approche payante dans une phase à élimination directe toujours piégeuse.

Prochains adversaires du Maroc en quart, les Lions indomptables camerounais ont assuré leur qualification au terme d’un match intense face à l’Afrique du Sud, marqué par une forte rivalité et beaucoup d’engagement. Les Camerounais ont livré une prestation solide, faisant preuve de discipline tactique et d’un grand mental tout au long de la rencontre.

Le Sénégal a confirmé sa statute en s’imposant (3-1) face au Soudan après une rencontre globalement bien contrôlée. Les Lions de la Teranga, bousculés par moments, ont su accélérer au bon timing pour faire la différence et poursuivre leur parcours sans trembler.

Le Nigeria a frappé fort en signant l’une des performances les plus abouties de ces huitièmes. Les Super Eagles se sont largement imposés (4-0) contre le Mozmabique, affichant une puissance offensive impressionnante et envoyant un message clair à leurs futurs adversaires.

La Côte d’Ivoire, tenante du titre, a également répondu présente. Les Éléphants ont décroché une victoire nette (3-0) face au Burkina Faso, faisant preuve de sérieux et d’intensité pour poursuivre leur aventure dans la compétition.

L’Égypte, recordman de titres continentaux (7), a dû batailler plus longtemps. Accrochés dans le temps réglementaire, les Pharaons ont finalement fait la différence en prolongation pour s’imposer (3-1) face au Bénin, s’appuyant une nouvelle fois sur leur expérience et leur sang-froid.

L’Algérie a arraché sa qualification au terme d’un match très disputé, remporté (1-0) contre les Léopards Rd-Congolais après prolongations, preuve supplémentaire de l’équilibre et de l’intensité de cette CAN.

Enfin, le Mali a rallié les quarts de finale au bout d’un match très engagé face à la Tunisie, où les Aigles ont fait preuve de caractère et de discipline.

Opposés à une équipe tunisienne expérimentée et bien organisée, les Maliens ont su répondre par une grande intensité physique et une solidarité constante dans tous les compartiments du jeu, avant de l’emporter aux tirs au but.

Les quarts de finale s’annoncent relevés et indécis. Si les favoris ont tenu leur rang, la compétition continue de rappeler que chaque victoire se mérite et que la route vers le trophée reste semée d’embûches.

S.L.