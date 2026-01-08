Maroc-Cameroun: heure, chaînes… Ce qu’il faut savoir avant le match

La sélection marocaine de football sera opposée à son homologue camerounaise, vendredi au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, en match au sommet des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Les Lions de l’Atlas, qui ont éliminé la Tanzanie en huitième de finale (1-0) auront ainsi un adversaire de taille, mais qu’ils connaissent bien. En effet, cette rencontre sera disputée sous le signe de la revanche côté Lions de l’Atlas, dans la mesure où les Lions indomptables, quintuples champions d’Afrique (1984, 1988, 2000, 2002, 2017), avaient sorti, il y a 37 ans déjà, le Maroc en demi-finale de la CAN, organisée dans le Royaume (1988). Les Camerounais, qui ont éliminé l’Afrique du Sud en huitième de finale (2-1), ont le vent en poupe, d’autant plus qu’ils n’étaient pas donnés favoris pour signer un parcours remarquable lors de cette CAN, vu les circonstances qui ont précédé leur déplacement au Maroc.

En effet, après leur élimination lors du tournoi de qualification aux barrages intercontinentaux du Mondial 2026, le Cameroun a procédé à une véritable refonte de son équipe nationale, en nommant David Pagou à la tête de la barre technique des Lions indomptables à trois semaines seulement du coup d’envoi de la compétition continentale. De surcroît, plusieurs cadres de l’équipe ont été écartés, à l’image de Vincent Aboubakar, André Onana ou Éric-Maxim Choupo-Moting. Ces changements semblent avoir porté leurs fruits, dans la mesure où les Camerounais ont battu le Gabon (1-0), fait match nul face à la Côte d’Ivoire (1-1), et pris le meilleur sur le Mozambique (2-1) en phase de groupe, produisant une prestation de haute facture qui a confirmé les prétentions des Lions indomptables à la victoire finale.

Ce duel de lions s’annonce d’ores et déjà prometteur, d’autant plus que l’histoire n’oubliera jamais que le Maroc a été le premier pays arabe et africain à atteindre les huitièmes de finale du Mondial (1986), avant que les Lions indomptables ne lui emboitent le pas quatre ans plus tard en se hissant en quart de finale (Italie-1990). L’équipe du Maroc, qui sera privée des services d’Azzeddine Ounahi, forfait pour la suite de la compétition, misera énormément sur un Brahim Diaz au sommet de son art, meilleur buteur du tournoi jusqu’ici (4 buts), afin de percer la défense camerounaise qui a encaissé 3 buts jusqu’ici.

Les Lions de l’Atlas auront un atout de taille, en l’occurrence un public acquis à leur cause et une série de 37 matches à domicile sans défaite. Le seul revers essuyé à domicile par les nationaux remonte à 2009 face au…Cameroun. Les Lions indomptables, réputés pour leur bonne organisation défensive, condition physique remarquable et une maitrise parfaite des contre-attaques, se présentent comme un sérieux test pour les hommes de Walid Regragui qui espèrent atteindre les demi-finales pour la première fois depuis l’édition 2004 où le rêve des coéquipiers de Regragui, alors latéral droit de l’équipe nationale, s’était arrêté en finale.

L’arme fatale des camerounais est sans aucun doute l’ailier Bryan Mbeumo, qui évolue à Manchester United au côté de Noussair Mazraoui, sans pour autant oublier le jeune avant-centre du Bayer Leverkusen, Christian Kofane (2 buts/19 ans). Le vainqueur de ce quart de finale alléchant affrontera le gagnant de l’autre quart qui opposera le Nigeria à l’Algérie, le 10 courant au Grand stade de Marrakech.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports Mena Max 1 et Arrydia TNT.

S.L.