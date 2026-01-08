Maroc
Alerte météo au Maroc: la vague de froid se poursuit, jusqu’à -8°C dans plusieurs villes

Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de froid est prévue, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Avec des températures comprises entre -08 et -03°C, cette vague de froid est prévue, de vendredi à dimanche, dans les provinces de Taza, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Midelt, Boulemane, Sefrou et Guercif, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

