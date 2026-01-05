Egypte-Bénin: où et quand voir le match ?

Les sélections de l’Égypte et du Bénin se retrouvent lundi au Grand stade d’Agadir, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, avec pour enjeu une qualification pour les quarts de finale.

L’Égypte a validé son billet pour ce tour après avoir terminé en tête du groupe B avec sept points, à l’issue de deux victoires face au Zimbabwe (2-1) et à l’Afrique du Sud (1-0) et d’un match nul contre l’Angola (0-0). Les Pharaons ont ainsi assuré leur qualification dès la 2éme journée de la phase de groupes, en s’appuyant sur une organisation solide et une certaine régularité dans les résultats.

Le Bénin s’est, pour sa part, qualifié parmi les meilleurs troisièmes. Les Guépards ont pris la troisième place du groupe D avec trois points, grâce à une victoire contre le Botswana (1-0), malgré deux défaites concédées face à la République démocratique du Congo (0-1) et au Sénégal (0-3).

Les confrontations directes entre les deux sélections ont, jusqu’à présent, tourné à l’avantage de l’Égypte. En quatre rencontres disputées, les Pharaons comptent trois victoires et un match nul. Leur seule confrontation en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations s’est soldée par une victoire égyptienne sur le score de deux buts à zéro.

En effet, l’Égypte dispose d’un effectif expérimenté, emmené par des joueurs habitués aux grands rendez-vous. Des éléments offensifs comme Mohamed Salah et Omar Marmoush constituent des atouts majeurs dans un groupe habitué aux matchs à enjeu, capable de faire la différence dans les moments clés d’une rencontre à élimination directe.

De son côté, le Bénin s’appuie sur un collectif structuré autour de cadres tels que le capitaine Steve Mounié, Jodel Dossou ou Sessi D’Almeida. Des absences enregistrées avant le début de la compétition ont réduit les options dans certains secteurs, rendant la discipline tactique et la cohésion du groupe particulièrement importantes pour aborder ce rendez-vous.

L’Égypte et le Bénin se retrouvent ainsi dans un match où le moindre détail peut faire la différence et lors duquel les deux équipes auront à cœur de prolonger leur aventure dans cette CAN 2025.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports Mena Max 1, Arryadia TNT, Sport TV 2 et Al Aoula.

S.L.